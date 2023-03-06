***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.02.2023 tarihli yapılan özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Şirketimiz Bağlı Ortaklığı Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin 28.02.2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerine 2022 yılı karından toplam 10.000.000 TL temettü dağıtılmasına ve ilgili ödemelerin pay sahiplerine 31.03.2023 tarihine kadar yapılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda Şirketimiz, Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş.'den 06.03.2023 tarihinde 8.357.046,75 TL temettü ödemesi almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120543BIST