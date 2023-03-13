***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi değerlendirilmiş ve yönetim kurulu bağımsız üye adaylığı için başvuruda bulunan adaylardan Sayın İhsan Elgin ve Sayın Selim Yazıcı'nın 17 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına yönetim kurulu bağımsız üye adayı olarak önerilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123566BIST