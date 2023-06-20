***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2023 18:10
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklığı Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin 19.06.2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerine 2022 yılı karından toplam 8.500.000 TL temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz, 20.06.2023 tarihinde Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş.'den 7.103.489,74 TL temettü ödemesi almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160555
BIST
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18:055.252
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -17,70
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.200
En Yüksek
5.316
18:0523,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0048
|Açılış
|: 23,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
18:0525,6861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0669
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
18:051.466,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -14,26
|Açılış
|: 1.466,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.461,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKME
|19,14
|233.609.645
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.768.504
|% 10,00
|
|AYCES
|147,40
|110.623.401
|% 10,00
|
|GARFA
|35,02
|23.758.012
|% 9,99
|
|INGRM
|708,00
|41.211.822
|% 9,99
|
|YAPRK
|72,45
|328.096.453
|% -10,00
|
|IHAAS
|112,60
|51.740.988
|% -9,99
|
|BMSTL
|60,30
|157.888.409
|% -9,93
|
|PSGYO
|6,15
|224.008.467
|% -9,56
|
|BRKVY
|20,06
|34.193.753
|% -9,48
|
|THYAO
|171,40
|6.534.235.351
|% -1,49
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 2,05
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 2,86
|
|PASEU
|33,40
|3.451.869.794
|% -8,69
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 2,95
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 2,05
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 2,86
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 2,95
|
|EKGYO
|6,65
|1.152.720.695
|% -1,92
|
|SKBNK
|2,48
|367.890.553
|% 2,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5651
|23,5700
|% -0,02
|
|Euro
|25,6759
|25,6861
|% -0,26
|
|Sterlin
|29,9251
|30,0752
|% -0,60
|
|Frank
|26,1046
|26,2619
|% -0,57
|
|Riyal
|6,2641
|6,2956
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-15,20
|
|Altın Gr.
|1.465
|1.466
|-15,15
|
|Cumhuriyet
|9.625
|9.770
|-90,00
|
|Tam
|9.576
|9.819
|-106,15
|
|Yarım
|4.695
|4.792
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.348
|2.396
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|17,49
|17,52
|-0,70
|
|B. Petrol
|75,23
|75,23
|-0,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 5, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 55, 620.00 milyon TL de
-
17:59YAPRK
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 72.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 019, 109 adet işlem
-
17:57BRKVY
Yüzde -9.57 oranında düşüşle 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 587, 584 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 568, 511 adet işlem
-
17:55COSMO
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 78.70 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 908 adet işlem