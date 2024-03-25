***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2024 18:00
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi değerlendirilmiş ve yönetim kurulu bağımsız üye adaylığı için başvuruda bulunan adaylardan Sayın Özge Bulut Maraşlı, Sayın Özgür İncekara ve Sayın Cemal Küçüksözen 'nın 26 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına yönetim kurulu bağımsız üye adayı olarak önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262172
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|RYSAS
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|84.856.112
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|MMCAS
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|% -10,00
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|PEKGY
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|% -9,95
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|PKART
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|% -9,77
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|% 3,54
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|AKBNK
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|6.250.012.683
|% 0,39
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|196,70
|4.971.570.898
|% 0,98
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|ISCTR
|11,41
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|% 3,54
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|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
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|YKBNK
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|% 1,80
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|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% -3,09
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|AKBNK
|46,00
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|% 0,39
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|Satış
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
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|36,0962
|36,2771
|% -1,05
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|85,80
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