***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.03.2020 18:13
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis.San. ve Tic. A.Ş. Ses ve iletişim sistemleri 23461104 22375934 TRY 95,37 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)
Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş Tıbbi aletler imali ve ticareti 40921380 37088792 TRY 90,63 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)
Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş Spor giyim ve ürünleri 37550000 34031979 TRY 90,63 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)
Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. Bilişim Teknolojileri 1398625 356675 TRY 25,50 Girişim şirketi (İştirak)
Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. Tur Operatörlüğü 800000 160000 TRY 20 Girişim şirketi (İştirak)
Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş. Restoran işletmeciliği 5195583 4341973 TRY 83,57 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833384
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:056,5881
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,1387
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5881
En Düşük
6,4403
18:057,2656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0807
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2752
En Düşük
7,1420
18:05342,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 4,91
|Açılış
|: 342,97
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1469
|8,1877
|% 1,82
|
|Frank
|6,8371
|6,8783
|% 1,17
|
|Riyal
|1,7480
|1,7568
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.622
|-7,45
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,05
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,01
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|25,61
|25,61
|-2,34
|
Seans Raporu
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17:58GOODY
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17:57XU100
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17:57DITAS
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17:56KNFRT
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 779, 247 adet işlem
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17:55SAYAS
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