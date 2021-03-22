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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.03.2021 18:19



***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SENAR AKKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
RİZA İHSAN KUTLUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
VOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ T. İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üye
İHSAN ELGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Startups.watch Kurucu Ortaklığı ve Özyeğin Üniversitesi Misafir Girişimci Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
SELİM YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYEN Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Başkanı,Kurumsan Yönetim Komitesi Başkanı
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI AHMET METE ÇAKMAKCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ T. Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter 11.11 B Bağımsız Üye Değil
POYRAZ KOĞACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.03.2021 İcrada Görevli Değil TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. DİREKTÖR Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919806


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Yarım 1.391 1.429 58,73  
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