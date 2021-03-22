***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSENAR AKKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilRİZA İHSAN KUTLUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilVOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ T. İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeİHSAN ELGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Startups.watch Kurucu Ortaklığı ve Özyeğin Üniversitesi Misafir Girişimci Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıSELİM YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYEN Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Başkanı,Kurumsan Yönetim Komitesi BaşkanıTÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI AHMET METE ÇAKMAKCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ T. Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter 11.11 B Bağımsız Üye DeğilPOYRAZ KOĞACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.03.2021 İcrada Görevli Değil TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. DİREKTÖR Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919806BIST