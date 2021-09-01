***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBURCU PERİŞANOĞLU Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Yönetici (Mali ve İdari İşler-Direktör) 06.12.2017 212-3251744 bkalender@isgirisim.com.tr Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları 207672/702134Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRİZA İHSAN KUTLUSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 08.06.2016 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Bağımsız Üye DeğilVOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.08.2012 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ T. İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeİHSAN ELGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.03.2018 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Startups.watch Kurucu Ortaklığı ve Özyeğin Üniversitesi Misafir Girişimci Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıSELİM YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 21.03.2018 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYEN Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Başkanı,Kurumsan Yönetim Komitesi BaşkanıTÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI AHMET METE ÇAKMAKCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 16.03.2016 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ T. Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter 11.11 B Bağımsız Üye DeğilPOYRAZ KOĞACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.03.2021 İcrada Görevli Değil TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. DİREKTÖR Evet Bağımsız Üye DeğilALİM MURAT ÖZGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 01.09.2021 İcrada Görevli Değil GENEL MÜDÜR Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Evet Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖZGÜR TEMEL GENEL MÜDÜR JSC İsbank Yönetim Kurulu Başkan VekiliBURÇE KABATEPE KIDEMLİ DİREKTÖR DİREKTÖR, KIDEMLİ DİREKTÖR Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961256BIST