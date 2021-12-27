***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBURCU PERİŞANOĞLU Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Yönetici (Mali ve İdari İşler-Direktör) 06.12.2017 212-3251744 bkalender@isgirisim.com.tr Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları 207672/702134BİLGE YILMAZ Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 24.12.2021 212-3251744 byilmaz@isgirisim.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986471BIST