Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.12.2021 18:55
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BURCU PERİŞANOĞLU Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Yönetici (Mali ve İdari İşler-Direktör) 06.12.2017 212-3251744 bkalender@isgirisim.com.tr Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları 207672/702134
BİLGE YILMAZ Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 24.12.2021 212-3251744 byilmaz@isgirisim.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986471


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.897
Değişim :  0,31% |  5,85
Açılış :  1.899  
Önceki Kapanış :  1.891  
En Yüksek
1.943 En Düşük
1.873
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAGFS 17,38 12.266.747 % 10,00  
DOBUR 79,20 12.304.166 % 10,00  
ISKPL 5,39 103.797.929 % 10,00  
KARYE 14,85 48.140.830 % 10,00  
QNBFL 86,35 493.287 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,4880 11,4897 % 4,53  
Euro 13,0024 13,0623 % 5,01  
Sterlin 15,3455 15,4225 % 4,41  
Frank 12,4503 12,5253 % 4,53  
Riyal 3,0473 3,0626 % 4,42  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.813 6,89  
Altın Gr. 669 669 30,91  
Cumhuriyet 4.443 4.510 -12,00  
Tam 4.426 4.543 -10,28  
Yarım 2.139 2.197 -4,97  
Çeyrek 1.073 1.099 -2,48  
Gümüş.Ons 23,05 23,07 0,09  
Gümüş Gr. 8,51 8,52 0,39  
B. Petrol 78,16 78,16 2,37  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru