***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRİZA İHSAN KUTLUSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 08.06.2016 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Bağımsız Üye DeğilVOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.08.2012 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ T. İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeİHSAN ELGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.03.2018 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Startups.watch Kurucu Ortaklığı ve Özyeğin Üniversitesi Misafir Girişimci Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıSELİM YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 21.03.2018 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYEN Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Başkanı,Kurumsan Yönetim Komitesi BaşkanıTÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI AHMET METE ÇAKMAKCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 16.03.2016 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ T. Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter 11.11 B Bağımsız Üye DeğilÖZGE BULUT MARAŞLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.03.2022 İcrada Görevli Değil Fabu Mühendislik İnşaat Taahhüt Maden Makine Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, May Prodüksiyon Yapım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ,Fark Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Blu TV Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilÖZGÜR TEMEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.03.2022 İcrada Görevli İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür JSC İsbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012079BIST