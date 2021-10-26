***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2021 18:23
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2021
Karar Sayısı
628
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı PDF dosyası olarak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972565
BIST
18:051.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,27
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
18:059,5426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0419
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
18:0511,0649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0723
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
18:05549,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -7,79
|Açılış
|: 548,94
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
544,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELVA
|9,02
|35.557.451
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,70
|248.212.542
|% 9,99
|
|AKMGY
|40,06
|2.962.112
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.898.440
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.624.822
|% 9,93
|
|HUBVC
|10,00
|31.696.509
|% -6,28
|
|BIOEN
|27,00
|381.903.590
|% -6,25
|
|ALMAD
|1,44
|9.291.220
|% -5,26
|
|ZOREN
|1,63
|112.534.880
|% -5,23
|
|EUYO
|3,60
|2.625.198
|% -4,76
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|GUBRF
|68,50
|1.449.553.002
|% 5,96
|
|THYAO
|14,70
|1.382.906.362
|% 2,94
|
|TUPRS
|139,80
|944.314.205
|% -1,41
|
|EREGL
|20,00
|868.545.243
|% 1,88
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|ODAS
|1,41
|247.162.316
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,60
|419.713.644
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,97
|264.776.381
|% 0,00
|
|PETKM
|6,50
|829.667.342
|% -1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5357
|9,5426
|% -0,44
|
|Euro
|11,0538
|11,0649
|% -0,65
|
|Sterlin
|13,1033
|13,1690
|% -0,35
|
|Frank
|10,3256
|10,3878
|% -0,48
|
|Riyal
|2,5371
|2,5498
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-17,03
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-8,01
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|-0,21
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,41
|