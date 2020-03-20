***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.03.2020 18:10
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca,
Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Sayın Prof. Dr. Selim Yazıcı'nın, üyeliğine Sayın İhsan Elgin'in seçilmelerine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığına Sayın İhsan Elgin'in, üyeliğine Sayın Volkan Kublay'ın seçilmelerine,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına, Sayın Prof. Dr. Selim Yazıcı'nın, üyeliklerine Sayın Volkan Kublay'ın ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Sayın Burcu Perişanoğlu'nun seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831122
BIST
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 600,40
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:056,5490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
18:057,0085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0356
En Düşük
6,9588
18:05314,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 4,80
|Açılış
|: 314,82
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|101.701.472
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.715.192
|% 10,00
|
|VKING
|2,97
|16.325.617
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|21.035.582
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.919
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|80.976
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.951.188
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.875.325
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7067
|7,7454
|% 2,84
|
|Frank
|6,6400
|6,6800
|% 0,44
|
|Riyal
|1,7373
|1,7460
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|21,19
|
|Altın Gr.
|314
|314
|3,65
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,56
|12,60
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,65
|0,11
|
|B. Petrol
|27,36
|27,36
|-1,11
|
Seans Raporu
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17:58KAREL
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