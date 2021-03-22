***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.03.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ileSermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca,Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Sayın Prof. Dr. Selim Yazıcı'nın, üyeliğine Sayın İhsan Elgin'in seçilmelerine,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığına Sayın İhsan Elgin'in, üyeliğine Sayın Volkan Kublay'ın seçilmelerine,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına, Sayın Prof. Dr. Selim Yazıcı'nın, üyeliklerine Sayın Volkan Kublay'ın ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Sayın Burcu Perişanoğlu'nun seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919804BIST