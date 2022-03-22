***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
22.03.2022 18:14
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca,
Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Sayın Prof. Dr. Selim Yazıcı'nın, üyeliğine Sayın İhsan Elgin'in seçilmelerine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığına Sayın İhsan Elgin'in, üyeliğine Sayın Volkan Kublay'ın seçilmelerine,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına, Sayın Prof. Dr. Selim Yazıcı'nın, üyeliklerine Sayın Volkan Kublay'ın ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Sayın Burcu Perişanoğlu'nun seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012072
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18:002.188
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BIST En Aktif Hisseler18:00
|KONKA
|12,21
|110.787.434
|% 10,00
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|ENSRI
|15,40
|1.830.506
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.369.646
|% 9,97
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|MAALT
|287,90
|22.086.989
|% 9,97
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|HEKTS
|17,33
|819.952.562
|% 9,96
|
|AYEN
|11,89
|104.405.523
|% -9,99
|
|PKENT
|286,80
|181.213.348
|% -9,98
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|SANEL
|6,99
|9.887.429
|% -7,91
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|KRSTL
|5,80
|6.209.381
|% -7,20
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|MIPAZ
|6,22
|20.147.825
|% -6,18
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|THYAO
|28,56
|3.735.939.991
|% 2,29
|
|EREGL
|33,76
|3.694.428.149
|% 6,06
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|KRDMD
|15,28
|3.103.820.449
|% 1,46
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|GARAN
|11,93
|1.922.992.076
|% 0,85
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|SISE
|14,33
|1.165.334.778
|% 1,63
|
|KRDMD
|15,28
|3.103.820.449
|% 1,46
|
|ODAS
|1,66
|288.742.874
|% 2,47
|
|YKBNK
|4,11
|696.164.110
|% 2,75
|
|DOHOL
|3,64
|616.950.097
|% 1,39
|
|GARAN
|11,93
|1.922.992.076
|% 0,85
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8437
|14,8491
|% 0,15
|
|Euro
|16,3751
|16,3911
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,6124
|19,7107
|% 0,74
|
|Frank
|15,8592
|15,9547
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9452
|3,9650
|% 0,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-20,49
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|Altın Gr.
|913
|913
|-9,55
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
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|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,49
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|Gümüş Gr.
|11,75
|11,78
|-0,25
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|B. Petrol
|114
|114
|-1,42
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Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
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