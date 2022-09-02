***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.09.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ileSermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Volkan Kublay'ın yerine Sayın Cansel Nuray Aksoy'un seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059718BIST