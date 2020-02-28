***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:02
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822414
BIST
13:12105.290
En Yüksek
|Değişim
|: -4,64%
|| -5.128,15
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:126,2275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:126,8730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0513
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:12326,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,65
|Açılış
|: 326,87
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|25,76
|12.007.512
|% 11,35
|
|OYAYO
|3,75
|18.724.844
|% 10,95
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|OYLUM
|3,00
|5.672.814
|% 5,63
|
|AVGYO
|1,49
|22.185.872
|% -12,87
|
|BUCIM
|3,38
|945.326
|% -11,98
|
|YESIL
|11,18
|3.696.326
|% -11,83
|
|DMSAS
|3,58
|4.192.934
|% -11,82
|
|BRKSN
|2,38
|1.060.321
|% -11,19
|
|THYAO
|11,36
|697.110.339
|% -6,50
|
|ASELS
|27,00
|552.620.736
|% -3,50
|
|GARAN
|9,44
|179.463.472
|% -7,36
|
|PETKM
|3,57
|133.882.985
|% -4,55
|
|YKBNK
|2,28
|131.982.814
|% -6,94
|
|EKGYO
|1,37
|120.626.877
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,20
|102.879.094
|% -6,98
|
|THYAO
|11,36
|697.110.339
|% -6,50
|
|ODAS
|1,90
|115.959.748
|% -6,86
|
|YKBNK
|2,28
|131.982.814
|% -6,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0440
|8,0843
|% 0,92
|
|Frank
|6,4628
|6,5018
|% 1,43
|
|Riyal
|1,6625
|1,6708
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-10,69
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-5,25
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-2,54
|
|Çeyrek
|524
|535
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,91
|49,91
|-1,82
|