***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:40
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828636
BIST
14:3397.042
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.402,10
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
97.054
En Düşük
91.644
14:336,2653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0520
|Açılış
|: 6,2670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
14:336,9885
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,0844
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9807
14:33319,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,56
|Açılış
|: 319,80
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.970.238
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|531.489
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,99
|4.885.534
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|429.190
|% 9,93
|
|GOODY
|3,60
|14.107.676
|% 9,76
|
|AKGRT
|5,13
|4.143.114
|% -14,21
|
|ECZYT
|9,81
|32.102.444
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|2.433
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|ASELS
|25,56
|726.473.717
|% 4,93
|
|THYAO
|9,22
|673.383.861
|% 8,73
|
|GARAN
|9,32
|360.392.040
|% 6,64
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,23
|218.494.095
|% 4,69
|
|ODAS
|1,34
|179.404.671
|% 1,52
|
|IHLGM
|0,93
|103.558.173
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,23
|218.494.095
|% 4,69
|
|EKGYO
|1,20
|94.390.458
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8407
|7,8800
|% -0,89
|
|Frank
|6,5950
|6,6348
|% -1,02
|
|Riyal
|1,6648
|1,6732
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|10,07
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.128
|2.160
|8,00
|
|Tam
|2.113
|2.166
|-1,69
|
|Yarım
|1.021
|1.048
|-0,82
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,41
|
|Gümüş.Ons
|15,79
|15,83
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,06
|35,06
|1,84
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