***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2021 10:16
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896959
BIST
13:061.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:067,3914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0308
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:069,0838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0096
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:06462,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,42
|Açılış
|: 462,38
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:06
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.561.232
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.723.772
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.723.772
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,81
|1.636.999
|% -9,94
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|NIBAS
|52,85
|16.367.142
|% -7,60
|
|GUBRF
|72,20
|1.697.927.624
|% -6,78
|
|KOZAL
|109,30
|952.490.207
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,38
|806.663.365
|% 1,28
|
|KRDMD
|5,97
|739.629.256
|% 1,53
|
|KARSN
|3,75
|730.606.292
|% 5,04
|
|EKGYO
|2,38
|806.663.365
|% 1,28
|
|KARSN
|3,75
|730.606.292
|% 5,04
|
|YKBNK
|3,11
|406.821.835
|% 1,30
|
|KRDMD
|5,97
|739.629.256
|% 1,53
|
|GSDHO
|2,59
|290.431.162
|% 3,19
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3893
|7,3914
|% -0,41
|
|Euro
|9,0761
|9,0838
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,9962
|10,0463
|% -0,39
|
|Frank
|8,3617
|8,4121
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9636
|1,9735
|% -0,41
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,40
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.111
|17,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|22,50
|
|Yarım
|1.475
|1.513
|10,89
|
|Çeyrek
|740
|757
|5,44
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,47
|51,47
|0,38
|