***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2021 12:35
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969416
BIST
14:251.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 15,26
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.413
En Düşük
1.402
14:258,9630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
14:2510,3757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0072
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
14:25505,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,34
|Açılış
|: 505,50
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler14:25
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|9.884.154
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.686.048
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|101.208.407
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|204.823.349
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.630.618
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,50
|46.704.003
|% -9,91
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARFA
|12,48
|811.350
|% -7,62
|
|KRDMD
|6,71
|540.834.040
|% 4,35
|
|GARAN
|9,37
|521.307.526
|% 0,75
|
|TUPRS
|125,60
|480.473.925
|% 2,11
|
|EREGL
|17,55
|409.768.479
|% 2,81
|
|THYAO
|14,27
|344.811.504
|% 1,28
|
|KRDMD
|6,71
|540.834.040
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,79
|126.149.328
|% 0,56
|
|ODAS
|1,50
|96.140.025
|% 2,74
|
|GARAN
|9,37
|521.307.526
|% 0,75
|
|PETKM
|6,18
|315.205.976
|% 0,65
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9616
|8,9630
|% -0,06
|
|Euro
|10,3693
|10,3757
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,1759
|12,2370
|% 0,02
|
|Frank
|9,6336
|9,6917
|% 0,00
|
|Riyal
|2,3825
|2,3945
|% -0,07
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-2,73
|
|Altın Gr.
|505
|506
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|3.344
|3.394
|-5,00
|
|Tam
|3.328
|3.412
|-3,62
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|-1,75
|
|Çeyrek
|807
|825
|-0,88
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,32
|84,32
|1,93
|
Seans Raporu
14:25
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14:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 36 artarak (% 1.29 ) 1, 519
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14:38XU100
Endeks 1, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 6, 562.00 milyon TL de
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14:38KRDMA
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 039 adet işlem
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14:37IDEAS
Yüzde 4.12 oranında artışla 44.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 073, 508 adet işlem
-
14:36TSGYO
Yüzde 9.34 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 926, 489 adet işlem