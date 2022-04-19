***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 10:14
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021692
BIST
11:002.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,63
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.529
En Düşük
2.521
11:0014,6574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0208
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6596
En Düşük
14,6258
11:0015,8466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0526
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8466
En Düşük
15,7630
11:00932,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,67
|Açılış
|: 932,23
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,38
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler10:58
|DAGHL
|19,24
|5.645.785
|% 9,69
|
|IHAAS
|19,68
|15.148.264
|% 5,64
|
|ALCAR
|306,10
|41.488.606
|% 5,15
|
|MEPET
|3,66
|18.877.209
|% 4,87
|
|BFREN
|1.231,30
|30.385.752
|% 4,53
|
|MMCAS
|3,26
|644.645
|% -9,70
|
|ISGYO
|11,57
|22.825.785
|% -5,93
|
|KARYE
|14,72
|72.031.616
|% -5,34
|
|GZNMI
|28,70
|4.637.538
|% -4,78
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|THYAO
|37,94
|1.054.617.259
|% 0,80
|
|KRDMD
|16,39
|980.420.087
|% 1,55
|
|GARAN
|14,46
|951.484.250
|% 0,28
|
|TUPRS
|254,50
|692.058.112
|% 1,19
|
|ASELS
|28,44
|629.652.250
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,93
|343.555.572
|% 1,03
|
|TSKB
|2,02
|195.255.944
|% 1,00
|
|YKBNK
|5,32
|464.680.622
|% 1,53
|
|ODAS
|2,35
|158.784.420
|% -1,26
|
|GARAN
|14,46
|951.484.250
|% 0,28
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6551
|14,6581
|% 0,15
|
|Euro
|15,8292
|15,8431
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,0159
|19,1112
|% 0,14
|
|Frank
|15,4497
|15,5427
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8961
|3,9157
|% 0,29
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|0,87
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,29
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,75
|