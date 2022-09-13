***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 16:25
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062738
BIST
17:093.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -72,59
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:0918,2574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:0918,3202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1285
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
17:091.000,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,71
|Açılış
|: 1.000,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|96.299.933
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.602.087
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.693.952
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.100.200
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|349.219.448
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|184.659.049
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|160.983.331
|% -9,94
|
|AKBNK
|17,92
|13.145.470.677
|% 2,34
|
|YKBNK
|9,25
|12.205.950.502
|% -4,54
|
|ISCTR
|11,64
|10.483.369.554
|% -7,25
|
|THYAO
|74,35
|9.849.548.555
|% -0,80
|
|EREGL
|32,24
|7.684.756.555
|% -3,47
|
|YKBNK
|9,25
|12.205.950.502
|% -4,54
|
|EKGYO
|4,82
|5.841.698.220
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,64
|10.483.369.554
|% -7,25
|
|AKBNK
|17,92
|13.145.470.677
|% 2,34
|
|KRDMD
|15,55
|6.499.376.417
|% 1,57
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2456
|18,2574
|% 0,23
|
|Euro
|18,3134
|18,3202
|% -0,70
|
|Sterlin
|21,0150
|21,1204
|% -1,03
|
|Frank
|18,9105
|19,0244
|% -0,65
|
|Riyal
|4,8408
|4,8651
|% 0,09
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-17,92
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-9,97
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-36,00
|
|Tam
|6.754
|6.821
|-35,00
|
|Yarım
|3.291
|3.335
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|93,60
|93,60
|-0,40
|
Seans Raporu
17:09
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17:24ALBRK
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 807, 823 adet işlem
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17:22CUSAN
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 14.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 464, 948 adet işlem
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17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -76, 51 kaybederek (% -1.90 ) 3, 949
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17:20XU100
Endeks 3, 587 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 7 altında . İşlem hacmi 126, 909.00 milyon TL de
-
17:20MZHLD
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 247, 944 adet işlem