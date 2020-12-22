***ISGYO* *BRKVY* *AKDFA* *ZOREN* *AKBNK* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi
22.12.2020 16:08
***ISGYO******BRKVY******AKDFA******ZOREN******AKBNK******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKDFA, BRKVY, ISGYO, YKFKT, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12197 FİNANSMAN BONOSU 22.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNA2021 FİNANSMAN BONOSU 22.12.2020 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS42111 FİNANSMAN BONOSU 22.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGY32111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKFA2026 FİNANSMAN BONOSU 22.12.2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNK2124 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894228
BIST
18:051.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 20,54
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
18:057,6383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
18:059,3289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0224
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
18:05460,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,44
|Açılış
|: 460,46
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|70,95
|21.974.093
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.736.587
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.494.752
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|2.579.899
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.736.981
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|414.044.535
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|444.216.808
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.635
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,74
|539.970.548
|% -9,90
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|THYAO
|12,42
|1.468.989.550
|% 1,64
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|SISE
|7,13
|1.064.228.495
|% 1,42
|
|PETKM
|4,88
|1.038.584.680
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,44
|733.005.448
|% 2,13
|
|TSKB
|1,85
|877.794.985
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,16
|812.791.001
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6352
|7,6383
|% -0,04
|
|Euro
|9,3231
|9,3281
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,1865
|10,2376
|% -0,59
|
|Frank
|8,5846
|8,6364
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0320
|2,0422
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|-2,95
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,09
|
|B. Petrol
|50,15
|50,15
|-0,76
|