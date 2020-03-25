***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.03.2020 15:07
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
9.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 25 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832099
BIST
16:4789.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 290,12
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:476,4529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0307
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:476,9707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0407
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:47335,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,97
|Açılış
|: 335,01
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|12,87
|49.005.775
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.067.927
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|73.547.430
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.493.649
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.705
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|15.968.006
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.646
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|ASELS
|23,74
|1.200.982.248
|% 3,94
|
|THYAO
|8,80
|1.162.703.538
|% 6,15
|
|GARAN
|7,67
|1.087.540.354
|% 1,19
|
|AKBNK
|5,63
|351.539.869
|% -1,75
|
|YKBNK
|1,89
|348.111.574
|% -0,53
|
|YKBNK
|1,89
|348.111.574
|% -0,53
|
|GARAN
|7,67
|1.087.540.354
|% 1,19
|
|ODAS
|1,28
|178.212.242
|% 0,79
|
|THYAO
|8,80
|1.162.703.538
|% 6,15
|
|ISFIN
|2,96
|333.993.169
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5712
|7,6092
|% 0,67
|
|Frank
|6,5430
|6,5824
|% 0,52
|
|Riyal
|1,7089
|1,7175
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.610
|-13,80
|
|Altın Gr.
|334
|336
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,25
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,67
|26,67
|-0,48
|