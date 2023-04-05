***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2023 11:57
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(E&Y)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.03.2023
Tescil Tarihi
4.4.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
5.4.2023 / 10805
Açıklamalar
Şirketimizin 21 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Şirketimiz bağımsız denetiminin 2023 yılı hesap dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 4 Nisan 2023 tarihinde tescil edilerek, 5 Nisan 2023 tarih ve 10805 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131842
BIST
12:295.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 30,04
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.025
En Düşük
4.978
12:2919,2561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0431
|Açılış
|: 19,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
12:2921,2158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1570
|Açılış
|: 21,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2355
En Düşük
21,0484
12:291.251,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.251,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.255,86
En Düşük
1.247,53
BIST En Aktif Hisseler12:27
|COSMO
|84,90
|972.360
|% 9,97
|
|MARKA
|16,21
|6.984.727
|% 9,97
|
|KUTPO
|48,34
|16.690.783
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,64
|3.545.508
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,40
|121.094
|% 7,56
|
|DGGYO
|36,00
|16.215.980
|% -10,00
|
|DOGUB
|20,02
|57.811.301
|% -9,82
|
|ONCSM
|143,50
|76.235.427
|% -9,63
|
|EKSUN
|79,50
|2.093.355.320
|% -7,18
|
|ZEDUR
|44,90
|3.483.689
|% -4,79
|
|EKSUN
|79,50
|2.093.355.320
|% -7,18
|
|THYAO
|128,30
|1.863.915.459
|% 0,16
|
|ASTOR
|55,30
|1.576.665.092
|% 3,08
|
|EREGL
|36,18
|1.306.884.545
|% 0,61
|
|AKFYE
|16,24
|1.251.054.903
|% 7,41
|
|AKFYE
|16,24
|1.251.054.903
|% 7,41
|
|EKGYO
|6,60
|482.194.577
|% 0,76
|
|ISCTR
|12,52
|832.888.740
|% 0,81
|
|ADESE
|1,47
|82.293.122
|% 1,38
|
|YKBNK
|9,85
|507.036.909
|% 0,31
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2497
|19,2536
|% 0,21
|
|Euro
|21,1451
|21,1584
|% 0,47
|
|Sterlin
|23,9499
|24,0700
|% -0,02
|
|Frank
|21,1653
|21,2928
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1160
|5,1416
|% 0,14
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|2,43
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|3,63
|
|Cumhuriyet
|8.457
|8.584
|97,00
|
|Tam
|8.494
|8.557
|-25,00
|
|Yarım
|4.148
|4.187
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.074
|2.094
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|-0,16
|