***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
03.04.2020 16:59
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İş Kule Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
3.4.2020
Açıklamalar
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 5708 ada, 63 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834663
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1128
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7286
En Düşük
6,6075
18:057,2665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0566
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
18:05349,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 6,14
|Açılış
|: 349,56
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.679.136
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.617.236
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.674.944
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,50
|117.958
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|186.899
|% -8,57
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|670.245.677
|% 9,92
|
|GARAN
|7,54
|552.972.164
|% -0,79
|
|TUPRS
|84,80
|551.831.028
|% 2,60
|
|ASELS
|23,20
|544.020.215
|% 0,26
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|136.769.893
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|194.471.146
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2008
|8,2419
|% 0,31
|
|Frank
|6,8427
|6,8840
|% 1,14
|
|Riyal
|1,7799
|1,7889
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.616
|1,49
|
|Altın Gr.
|349
|349
|5,99
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,35
|14,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|33,09
|33,09
|3,15
|