***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
16.07.2020 15:01
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kartal Manzara Adalar Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
13.07.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 10047 ada'da yer alan bağımsız bölümlere ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860076
BIST
14:58119.324
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.582,79
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.735
14:586,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
14:587,8319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8069
14:58398,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,43
|Açılış
|: 398,58
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|33,22
|11.749.285
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.550.807
|% 10,00
|
|KENT
|1.248,30
|19.952.568
|% 9,99
|
|YESIL
|17,84
|16.261.031
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.411.956
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,12
|12.430.575
|% -4,51
|
|RTALB
|35,88
|31.132.054
|% -3,86
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|AYEN
|6,41
|10.520.555
|% -3,75
|
|MRGYO
|2,33
|7.455.468
|% -3,32
|
|TSPOR
|4,91
|848.889.762
|% -2,96
|
|EKGYO
|2,31
|753.806.409
|% -1,28
|
|GARAN
|8,03
|739.346.494
|% 1,90
|
|THYAO
|12,15
|673.853.390
|% 2,97
|
|SASA
|12,88
|643.735.409
|% 7,96
|
|EKGYO
|2,31
|753.806.409
|% -1,28
|
|TSPOR
|4,91
|848.889.762
|% -2,96
|
|IHLGM
|1,85
|314.135.233
|% 2,78
|
|TRKCM
|4,68
|642.430.692
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,69
|226.330.080
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5838
|8,6269
|% -0,24
|
|Frank
|7,2236
|7,2671
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,35
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.607
|-10,70
|
|Tam
|2.662
|2.675
|-11,00
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|-5,30
|
|Çeyrek
|648
|655
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,31
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,46
|43,46
|-0,33
|
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