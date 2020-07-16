***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKartal Manzara Adalar Değerleme Raporu HakkındaRapor Tarihi13.07.2020Açıklamalarİstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 10047 ada'da yer alan bağımsız bölümlere ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860076BIST