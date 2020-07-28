***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.07.2020 17:51
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kartal Manzara Adalar Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
24.07.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 10047 ada'da yer alan bağımsız bölümlere ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862733
BIST
17:531.156
En Yüksek
|Değişim
|: -3,32%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.156
17:536,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0877
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
17:538,1616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0970
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
17:53436,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 7,24
|Açılış
|: 436,28
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|28,16
|39.598.446
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|18.872.963
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.063.398
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.689.461
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|98.726.584
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.557.860
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|ITTFH
|3,60
|161.704.975
|% -9,77
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|EDIP
|2,55
|13.375.766
|% -9,57
|
|ASELS
|37,28
|2.663.673.183
|% -1,06
|
|GUSGR
|6,03
|2.050.030.684
|% 6,54
|
|KRDMD
|3,04
|1.310.727.192
|% -2,25
|
|EKGYO
|2,24
|1.176.479.176
|% -3,45
|
|GARAN
|7,42
|1.161.914.174
|% -4,50
|
|EKGYO
|2,24
|1.176.479.176
|% -3,45
|
|KRDMD
|3,04
|1.310.727.192
|% -2,25
|
|GUSGR
|6,03
|2.050.030.684
|% 6,54
|
|IHLAS
|0,91
|294.672.896
|% -8,08
|
|IHLGM
|1,71
|389.458.124
|% -6,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9578
|9,0027
|% 1,54
|
|Frank
|7,5416
|7,5871
|% 1,40
|
|Riyal
|1,8479
|1,8572
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|6,40
|
|Altın Gr.
|435
|435
|6,05
|
|Cumhuriyet
|2.850
|2.887
|60,30
|
|Tam
|2.936
|2.969
|62,10
|
|Yarım
|1.425
|1.449
|30,30
|
|Çeyrek
|715
|725
|15,10
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,28
|
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