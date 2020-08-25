***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
25.08.2020 15:48
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Topkapı İnistanbul 10 adet Bağımsız Bölüm Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
24.08.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2905 ada, 17 No'lu Parsel'de yer alan 10 adet bağımsız bölüme ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871061
BIST
15:581.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,68
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
15:587,3992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,4290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4007
En Düşük
7,3558
15:588,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0596
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7603
En Düşük
8,6716
15:58457,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 457,94
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler15:58
|INTEM
|14,30
|3.946.764
|% 10,00
|
|BFREN
|928,10
|38.421.386
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|9.799.110
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|ORMA
|9,40
|383.479
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|ETILR
|3,61
|111.654
|% -6,23
|
|THYAO
|11,42
|1.406.448.138
|% 3,07
|
|PETKM
|4,16
|1.058.607.952
|% 0,48
|
|SASA
|16,10
|1.001.854.053
|% 8,05
|
|TUPRS
|84,20
|584.775.248
|% -0,12
|
|YKBNK
|2,06
|554.049.266
|% -3,74
|
|YKBNK
|2,06
|554.049.266
|% -3,74
|
|PETKM
|4,16
|1.058.607.952
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,92
|462.344.975
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,00
|506.497.932
|% 2,74
|
|BJKAS
|3,17
|407.098.295
|% -0,31
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3943
|7,3992
|% 0,29
|
|Euro
|8,7508
|8,7575
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,6779
|9,7264
|% 0,68
|
|Frank
|8,0914
|8,1401
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9663
|1,9761
|% 0,21
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|1,14
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|-22,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-24,80
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|-11,99
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|46,25
|46,25
|0,61
|
Seans Raporu
15:58
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16:12VKING
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 379, 035 adet işlem
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16:11XU030
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16:09YYAPI
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16:08VKING
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16:06DERAS
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 276, 791 adet işlem