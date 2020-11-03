***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
03.11.2020 11:41
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Mallmarine AVM Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
2.11.2020
Açıklamalar
Muğla İli, Marmaris İlçesi, Kemeraltı Mahallesi, 119 ada, 2 Pafta, 24 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885666
BIST
13:031.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,65
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:038,4803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0402
|Açılış
|: 8,4990
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4892
En Düşük
8,4096
13:039,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0983
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9299
En Düşük
9,7754
13:03518,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,62
|Açılış
|: 518,00
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:01
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.118.054
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|982.464
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|SISE
|6,40
|718.816.133
|% 0,63
|
|PETKM
|4,24
|680.668.150
|% 3,41
|
|TSKB
|2,37
|573.357.925
|% -7,06
|
|KRDMD
|3,30
|498.356.404
|% -3,23
|
|GARAN
|6,67
|421.070.211
|% 0,91
|
|TSKB
|2,37
|573.357.925
|% -7,06
|
|PETKM
|4,24
|680.668.150
|% 3,41
|
|KRDMD
|3,30
|498.356.404
|% -3,23
|
|DOHOL
|2,47
|332.550.122
|% 1,23
|
|ODAS
|3,25
|382.761.586
|% 1,88
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4813
|8,4852
|% 0,53
|
|Euro
|9,9227
|9,9261
|% 1,05
|
|Sterlin
|10,9884
|11,0435
|% 1,10
|
|Frank
|9,2292
|9,2848
|% 0,94
|
|Riyal
|2,2558
|2,2671
|% 0,53
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,14
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,94
|
|Cumhuriyet
|3.435
|3.487
|37,00
|
|Tam
|3.420
|3.505
|38,09
|
|Yarım
|1.653
|1.696
|18,42
|
|Çeyrek
|829
|848
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,08
|
|B. Petrol
|40,28
|40,28
|1,31
|