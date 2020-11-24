***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
24.11.2020 14:11
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tuzla Meydan Çarşı Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
24.11.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 7301 ada, 2 Parsel'de yer alan 39 adet bağımsız bölüme ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889743
BIST
17:001.316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
17:007,9764
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0891
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
17:009,4613
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1233
|Açılış
|: 9,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
17:00461,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,72
|Açılış
|: 462,27
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler17:00
|EGEEN
|1.712,70
|308.279.648
|% 10,00
|
|KONYA
|1.186,20
|178.675.263
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.825.318
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|CMBTN
|166,30
|50.925.729
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,04
|4.406.462.167
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,11
|2.993.093.575
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,96
|2.123.626.893
|% 0,68
|
|GUBRF
|46,52
|1.663.637.825
|% -7,42
|
|THYAO
|11,83
|1.487.087.840
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,11
|2.993.093.575
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,96
|2.123.626.893
|% 0,68
|
|GARAN
|9,04
|4.406.462.167
|% -0,33
|
|TSKB
|2,58
|974.621.278
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,52
|577.867.963
|% 2,70
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9696
|7,9764
|% 1,13
|
|Euro
|9,4461
|9,4613
|% 1,32
|
|Sterlin
|10,5584
|10,6113
|% 0,82
|
|Frank
|8,6836
|8,7360
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1149
|2,1255
|% 0,86
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-31,60
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-76,00
|
|Tam
|3.071
|3.150
|-85,23
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-41,23
|
|Çeyrek
|744
|762
|-20,62
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,66
|46,66
|0,62
|