***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.12.2020 16:56
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Mallmarine AVM Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
14.12.2020
Açıklamalar
Muğla İli, Marmaris İlçesi, Kemeraltı Mahallesi, 119 ada, 2 Pafta, 24 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893050
BIST
17:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 23,30
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
17:057,8414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:059,5422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0388
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
17:05462,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,14
|Açılış
|: 462,66
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:05
|VERTU
|10,67
|28.224.213
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|352.204.436
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|352.204.436
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|219.536.655
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|IZMDC
|14,06
|65.359.901
|% -9,23
|
|PETKM
|4,91
|2.024.021.253
|% 2,51
|
|SISE
|7,37
|2.000.499.066
|% 1,94
|
|GARAN
|9,75
|1.894.826.547
|% 2,31
|
|THYAO
|12,69
|1.751.566.961
|% 2,26
|
|KRVGD
|16,09
|1.618.844.135
|% 1,13
|
|PETKM
|4,91
|2.024.021.253
|% 2,51
|
|ODAS
|3,97
|1.327.091.284
|% 8,77
|
|YKBNK
|3,10
|871.346.127
|% 3,33
|
|SISE
|7,37
|2.000.499.066
|% 1,94
|
|IHLAS
|1,39
|342.293.409
|% 7,75
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8386
|7,8414
|% -0,01
|
|Euro
|9,5346
|9,5422
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,4968
|10,5495
|% 1,50
|
|Frank
|8,8327
|8,8859
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0876
|2,0980
|% 0,14
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-8,14
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-16,88
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-8,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|-4,08
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,03
|
|B. Petrol
|50,69
|50,69
|0,71
|
Seans Raporu
17:05
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