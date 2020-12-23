***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKartal 400 No'lu Parsel Değerleme Raporu HakkındaRapor Tarihi22.12.2020Açıklamalarİstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 2274 Ada, 400 No'lu Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır. Söz konusu parsel, 22.12.2020 tarihli, 2020/İŞGYO/006 no.lu "Manzara Adalar, 161 Adet Bağımsız Bölüm Kartal/İstanbul" Değerleme Raporunda yer alan taşınmazların bütünleyici parçası olup, üzerinde trafo bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894484BIST