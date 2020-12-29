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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

29.12.2020 14:58



***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kadıköy Otel Projesi Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
29.12.2020
Açıklamalar

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, İbrahimağa Mahallesi, 1421 Ada 4 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895403


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Gümüş.Ons 26,17 26,21 -0,08  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 -0,06  
B. Petrol 51,55 51,55 0,65  
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