***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2020 14:58
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kadıköy Otel Projesi Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
29.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, İbrahimağa Mahallesi, 1421 Ada 4 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895403
BIST
15:001.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.436
15:007,3681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0701
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3634
15:009,0337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0609
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0206
15:00445,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,81
|Açılış
|: 445,03
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
444,66
BIST En Aktif Hisseler15:00
|ARZUM
|24,86
|22.607.237
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|6.878.307
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|YAPRK
|73,20
|6.137.450
|% 9,99
|
|BERA
|17,51
|61.098.384
|% 9,99
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|MMCAS
|4,70
|263.031
|% -8,91
|
|GUBRF
|72,95
|1.728.143.558
|% 3,62
|
|THYAO
|12,88
|1.232.118.040
|% 2,06
|
|KARTN
|101,50
|744.992.140
|% -1,84
|
|GARAN
|9,93
|726.620.265
|% 0,51
|
|SASA
|20,62
|716.991.731
|% 5,85
|
|KARSN
|3,26
|706.820.831
|% 3,82
|
|GSDHO
|2,49
|437.845.976
|% 1,63
|
|TSKB
|1,80
|260.193.516
|% -1,64
|
|SKBNK
|1,55
|222.599.709
|% -1,27
|
|ODAS
|3,88
|505.660.384
|% 1,31
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3659
|7,3681
|% -0,94
|
|Euro
|9,0228
|9,0337
|% -0,67
|
|Sterlin
|9,9245
|9,9743
|% -0,41
|
|Frank
|8,2777
|8,3276
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9586
|1,9684
|% -0,88
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|4,62
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.991
|-41,00
|
|Tam
|2.932
|3.006
|-43,19
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-20,89
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,45
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,65
|