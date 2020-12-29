***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2020 14:59
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tuzla Meydan Çarşı Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
29.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 7301 ada, 2 Parsel'de yer alan 39 adet bağımsız bölüme ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895404
BIST
15:011.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.436
15:017,3702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0680
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3634
15:019,0317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0629
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0206
15:01445,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,81
|Açılış
|: 445,04
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
444,66
BIST En Aktif Hisseler14:59
|ARZUM
|24,86
|22.607.237
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|6.878.307
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|YAPRK
|73,20
|6.137.450
|% 9,99
|
|BERA
|17,51
|61.098.384
|% 9,99
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|MMCAS
|4,70
|263.031
|% -8,91
|
|GUBRF
|72,95
|1.728.143.558
|% 3,62
|
|THYAO
|12,88
|1.232.118.040
|% 2,06
|
|KARTN
|101,50
|744.992.140
|% -1,84
|
|GARAN
|9,93
|726.620.265
|% 0,51
|
|SASA
|20,62
|716.991.731
|% 5,85
|
|KARSN
|3,26
|706.820.831
|% 3,82
|
|GSDHO
|2,49
|437.845.976
|% 1,63
|
|TSKB
|1,80
|260.193.516
|% -1,64
|
|SKBNK
|1,55
|222.599.709
|% -1,27
|
|ODAS
|3,88
|505.660.384
|% 1,31
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3659
|7,3700
|% -0,92
|
|Euro
|9,0229
|9,0313
|% -0,70
|
|Sterlin
|9,9258
|9,9756
|% -0,40
|
|Frank
|8,2773
|8,3271
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% -0,88
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|4,26
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.991
|-41,00
|
|Tam
|2.932
|3.006
|-43,19
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-20,89
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,45
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,65
|
Seans Raporu
14:59
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15:13KRONT
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15:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KOZAL, OYAKC
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15:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, THYAO, DOHOL