***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2020 10:13
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kanyon AVM Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
29.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 303 pafta, 1946 ada, 136 Parsel'de yer alan bağımsız bölümlere ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895545
BIST
14:031.474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 14,69
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
14:037,3391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0563
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
14:039,0049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0538
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
14:03443,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,76
|Açılış
|: 443,99
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler14:03
|BERA
|19,26
|132.620.919
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.191.101
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.958.176
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.319.927
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.315.127
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,30
|13.957.047
|% -7,57
|
|DOKTA
|29,16
|684.666
|% -4,89
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|IDEAS
|13,55
|2.510.772
|% -3,90
|
|DOAS
|29,10
|70.330.623
|% -3,71
|
|ASELS
|18,52
|1.834.288.468
|% 3,46
|
|GUBRF
|82,15
|1.818.168.316
|% 7,46
|
|GARAN
|10,21
|1.230.065.543
|% 1,90
|
|HALKB
|5,67
|1.216.240.554
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,76
|988.272.233
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,17
|593.805.315
|% 0,46
|
|HALKB
|5,67
|1.216.240.554
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,76
|988.272.233
|% 2,37
|
|ODAS
|3,97
|750.985.093
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,07
|460.011.692
|% 0,33
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3354
|7,3391
|% -0,76
|
|Euro
|8,9839
|9,0049
|% -0,59
|
|Sterlin
|9,9609
|10,0108
|% 0,11
|
|Frank
|8,2767
|8,3266
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% -0,67
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|0,09
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-8,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-3,95
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,29
|