***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAltunizade Projesi Değerleme Raporu HakkındaRapor Tarihi29.06.2021Açıklamalarİstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 725 ada, 169 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944887BIST