***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.06.2021 17:47
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Altunizade Projesi Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
29.06.2021
Açıklamalar
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 725 ada, 169 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944887
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
18:058,7331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0499
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
18:0510,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0306
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
18:05494,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,80
|Açılış
|: 494,08
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|12,99
|7.765.893
|% 9,99
|
|ARMDA
|45,14
|5.126.989
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.657.958
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|15.035.282
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.380.283
|% 9,97
|
|EUKYO
|7,40
|6.842.857
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,75
|39.670.420
|% -9,87
|
|DENGE
|3,07
|1.046.726
|% -9,17
|
|MERIT
|16,32
|1.398.646
|% -8,57
|
|TDGYO
|7,19
|7.777.137
|% -8,06
|
|THYAO
|13,39
|1.189.927.913
|% -3,39
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% -1,03
|
|KOZAL
|117,20
|542.803.982
|% 0,43
|
|KRDMD
|6,80
|521.294.411
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|363.211.779
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|174.268.523
|% 0,79
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,86
|
|PEKGY
|1,00
|115.713.597
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7250
|8,7331
|% 0,57
|
|Euro
|10,3956
|10,4008
|% 0,30
|
|Sterlin
|12,0498
|12,1102
|% 0,20
|
|Frank
|9,4500
|9,5069
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3210
|2,3326
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-16,17
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,78
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|0,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
-
17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem