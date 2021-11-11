***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.11.2021 10:43
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Mallmarine AVM Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
10.11.2021
Açıklamalar
Muğla İli, Marmaris İlçesi, Kemeraltı Mahallesi, 2 Pafta, 119 Ada, 24 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976986
BIST
13:121.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 16,52
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
13:129,9403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0988
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
13:1211,4179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1200
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
13:12593,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 7,08
|Açılış
|: 593,42
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler13:12
|DOBUR
|102,30
|17.067.834
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|109.482.498
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|15.908.132
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|64.874.908
|% 9,76
|
|OZRDN
|8,27
|20.751.908
|% 7,40
|
|BASGZ
|17,29
|189.171.233
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|86.470.398
|% -9,97
|
|TURGG
|134,60
|17.839.701
|% -6,92
|
|RALYH
|7,56
|70.915.845
|% -5,14
|
|VAKFN
|6,44
|37.699.636
|% -5,01
|
|PETKM
|7,69
|3.016.704.401
|% 6,07
|
|GARAN
|10,64
|1.583.795.849
|% -0,84
|
|THYAO
|18,16
|759.988.897
|% 0,17
|
|SASA
|32,74
|707.822.894
|% 2,83
|
|SISE
|9,63
|680.905.439
|% 0,63
|
|PETKM
|7,69
|3.016.704.401
|% 6,07
|
|GARAN
|10,64
|1.583.795.849
|% -0,84
|
|YKBNK
|3,11
|413.501.513
|% -0,64
|
|DOHOL
|2,84
|255.665.505
|% 2,90
|
|KRDMD
|7,50
|608.575.383
|% 2,60
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9357
|9,9403
|% 1,00
|
|Euro
|11,4104
|11,4179
|% 1,06
|
|Sterlin
|13,2602
|13,3267
|% 0,78
|
|Frank
|10,7395
|10,8042
|% 0,63
|
|Riyal
|2,6383
|2,6515
|% 0,83
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|9,05
|
|Altın Gr.
|594
|594
|7,87
|
|Cumhuriyet
|3.936
|3.996
|65,00
|
|Tam
|3.909
|4.008
|55,17
|
|Yarım
|1.890
|1.939
|26,69
|
|Çeyrek
|948
|969
|13,34
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,97
|7,98
|0,16
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|0,53
|