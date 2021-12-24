***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
24.12.2021 13:52
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kasaba Evleri - İş GYO Projesi Hakkında
Rapor Tarihi
24.12.2021
Açıklamalar
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 115 Ada, 5 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985998
BIST
17:281.869
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 64,11
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.879
En Düşük
1.809
17:2811,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 4,73%
|| 0,5336
|Açılış
|: 12,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1972
En Düşük
11,1232
17:2813,3965
En Yüksek
|Değişim
|: 4,39%
|| 0,5639
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3855
En Düşük
12,4991
17:28663,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 6,78
|Açılış
|: 663,41
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
708,36
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:28
|TOASO
|71,55
|265.664.974
|% 9,99
|
|RAYSG
|13,55
|2.310.040
|% 9,98
|
|SOKM
|13,02
|143.385.062
|% 9,97
|
|TACTR
|33,32
|1.459.949
|% 9,97
|
|BAGFS
|15,80
|8.519.431
|% 9,95
|
|RODRG
|18,99
|6.688.884
|% -10,00
|
|PRKAB
|40,44
|12.753.441
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|857.664
|% -9,94
|
|NUGYO
|6,56
|61.495.476
|% -9,89
|
|LIDFA
|4,11
|15.246.237
|% -9,87
|
|SISE
|13,58
|2.377.610.460
|% 5,35
|
|EREGL
|27,96
|2.256.757.626
|% 5,99
|
|THYAO
|20,38
|1.655.177.412
|% 6,09
|
|SASA
|47,46
|1.492.972.355
|% 9,66
|
|GARAN
|11,69
|1.491.896.416
|% -0,43
|
|YKBNK
|3,54
|661.964.092
|% -1,12
|
|SISE
|13,58
|2.377.610.460
|% 5,35
|
|KRDMD
|9,29
|1.399.221.777
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,19
|297.475.908
|% 3,30
|
|DOHOL
|2,80
|368.594.138
|% 2,94
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5728
|11,8233
|% 4,73
|
|Euro
|13,1329
|13,3965
|% 4,39
|
|Sterlin
|15,5586
|15,6367
|% 3,00
|
|Frank
|12,6091
|12,6851
|% 2,92
|
|Riyal
|3,0882
|3,1037
|% 3,03
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-3,28
|
|Altın Gr.
|679
|679
|22,45
|
|Cumhuriyet
|4.663
|4.734
|287,00
|
|Tam
|4.614
|4.747
|258,13
|
|Yarım
|2.230
|2.296
|124,87
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|62,43
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,62
|8,65
|0,33
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|