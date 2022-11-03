***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
03.11.2022 17:31
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Litus İstanbul Projesi Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
02.11.2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 725 Ada, 169 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076577
BIST
18:004.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 36,45
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
18:0018,6157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
18:0018,2385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0462
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
18:00975,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,24
|Açılış
|: 975,21
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KAREL
|23,32
|137.897.276
|% 10,00
|
|ISBIR
|73,70
|7.512.357
|% 10,00
|
|QNBFL
|90,75
|1.044.732
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.895.840
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|40.778.332
|% 9,98
|
|VKING
|13,23
|2.924.915
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,06
|130.582.703
|% -9,94
|
|CMBTN
|397,00
|63.653.353
|% -8,04
|
|CMENT
|60,00
|1.677.700
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,80
|201.480.001
|% -7,83
|
|THYAO
|101,90
|10.339.811.846
|% 1,09
|
|TUPRS
|408,00
|5.264.493.398
|% 3,29
|
|ASELS
|34,50
|4.626.579.505
|% -3,85
|
|SASA
|136,30
|4.445.650.993
|% 7,83
|
|PETKM
|13,94
|2.615.582.493
|% 0,14
|
|EKGYO
|4,52
|1.698.099.704
|% -0,44
|
|ISCTR
|8,68
|2.551.915.069
|% -3,23
|
|YKBNK
|8,76
|2.368.378.731
|% -1,79
|
|ODAS
|8,64
|1.698.864.157
|% 2,13
|
|TSKB
|3,03
|606.025.760
|% -2,88
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6129
|18,6157
|% -0,01
|
|Euro
|18,2128
|18,2385
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,8325
|20,9370
|% -1,52
|
|Frank
|18,3448
|18,4553
|% -0,79
|
|Riyal
|4,9377
|4,9624
|% -0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.628
|-7,19
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-5,59
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.560
|6.625
|-52,00
|
|Yarım
|3.196
|3.239
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.618
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,07
|
|B. Petrol
|95,17
|95,17
|-0,99
|
Seans Raporu
18:00
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 0.73 ) 4, 451
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17:58XU100
Endeks 4, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 75, 215.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde 6.71 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 064, 441 adet işlem
-
17:56TURSG
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 838, 670 adet işlem
-
17:55ADESE
Yüzde 5.47 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 519, 930 adet işlem