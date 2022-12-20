***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNET KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMarmara Park AVM Arsası Üst Hakkı Kira Bedeli Değerleme Raporu HakkındaRapor Tarihi19.12.2022Açıklamalarİstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 21 Ada, 102-103-110 Parseller'e ilişkin üst hakkı kira bedeli değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088697BIST