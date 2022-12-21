***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
21.12.2022 12:12
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Mallmarine AVM Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
20.12.2022
Açıklamalar
Muğla İli, Marmaris İlçesi, Kemeraltı Mahallesi, 119 Ada, 24 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088931
BIST
16:265.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,73
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.426
16:2618,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:2619,8747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0654
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:261.091,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.091,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:26
|AYCES
|107,80
|14.784.779
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.246.958
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|642.336.280
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.368.713
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|RHEAG
|4,10
|9.637.514
|% -8,89
|
|ITTFH
|3,78
|182.670.934
|% -7,80
|
|RYSAS
|23,22
|61.432.516
|% -7,12
|
|MAKTK
|6,43
|126.014.526
|% -6,95
|
|PAMEL
|233,30
|12.532.469
|% -5,97
|
|KRDMD
|18,72
|6.304.854.676
|% 2,80
|
|THYAO
|144,00
|5.619.887.307
|% -1,30
|
|AKBNK
|19,95
|4.873.466.954
|% -0,25
|
|EREGL
|41,98
|4.518.523.734
|% 0,10
|
|ISCTR
|12,83
|4.335.794.844
|% -1,00
|
|EKGYO
|8,03
|3.193.286.177
|% -1,95
|
|KRDMD
|18,72
|6.304.854.676
|% 2,80
|
|VAKBN
|12,35
|4.278.426.397
|% -2,68
|
|ISCTR
|12,83
|4.335.794.844
|% -1,00
|
|YKBNK
|12,18
|3.701.090.617
|% -0,57
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6657
|18,6699
|% 0,10
|
|Euro
|19,8648
|19,8747
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6084
|22,7218
|% -0,14
|
|Frank
|20,1097
|20,2308
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9473
|4,9721
|% 0,06
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|1,85
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.092
|1,38
|
|Cumhuriyet
|7.316
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.361
|7.408
|11,00
|
|Yarım
|3.565
|3.622
|6,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|1,68
|
Seans Raporu
16:26
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16:41CEMAS
Yüzde 4.76 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 211, 072 adet işlem
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16:39ENJSA
Yüzde 5.00 oranında artışla 31.48 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 557, 800 adet işlem
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16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, AKSEN, KOZAA
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16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 69 artarak (% 0.41 ) 4, 782
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16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, OTTO, SNKRN, OZSUB, VKING, CASA, DOBUR, EGEPO, ULUFA, EGEEN