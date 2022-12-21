***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
21.12.2022 12:13
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Dikilitaş Binası Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
20.12.2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1342 Ada, 8 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088934
BIST
16:285.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -2,58
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
16:2818,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:2819,8719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0626
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:281.091,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.091,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:26
|AYCES
|107,80
|14.784.779
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.246.958
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|642.336.280
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.368.713
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|RHEAG
|4,10
|9.637.514
|% -8,89
|
|ITTFH
|3,78
|182.670.934
|% -7,80
|
|RYSAS
|23,22
|61.432.516
|% -7,12
|
|MAKTK
|6,43
|126.014.526
|% -6,95
|
|PAMEL
|233,30
|12.532.469
|% -5,97
|
|KRDMD
|18,72
|6.304.854.676
|% 2,80
|
|THYAO
|144,00
|5.619.887.307
|% -1,30
|
|AKBNK
|19,95
|4.873.466.954
|% -0,25
|
|EREGL
|41,98
|4.518.523.734
|% 0,10
|
|ISCTR
|12,83
|4.335.794.844
|% -1,00
|
|EKGYO
|8,03
|3.193.286.177
|% -1,95
|
|KRDMD
|18,72
|6.304.854.676
|% 2,80
|
|VAKBN
|12,35
|4.278.426.397
|% -2,68
|
|ISCTR
|12,83
|4.335.794.844
|% -1,00
|
|YKBNK
|12,18
|3.701.090.617
|% -0,57
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6657
|18,6699
|% 0,10
|
|Euro
|19,8648
|19,8747
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6084
|22,7218
|% -0,14
|
|Frank
|20,1097
|20,2308
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9473
|4,9721
|% 0,06
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|1,85
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.092
|1,38
|
|Cumhuriyet
|7.316
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.361
|7.408
|11,00
|
|Yarım
|3.565
|3.622
|6,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|1,68
|
Seans Raporu
16:26
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16:41CEMAS
Yüzde 4.76 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 211, 072 adet işlem
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16:39ENJSA
Yüzde 5.00 oranında artışla 31.48 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 557, 800 adet işlem
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16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, AKSEN, KOZAA
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16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 69 artarak (% 0.41 ) 4, 782
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, OTTO, SNKRN, OZSUB, VKING, CASA, DOBUR, EGEPO, ULUFA, EGEEN