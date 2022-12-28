***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşHARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİzmir Ege Perla Değerleme Raporu HakkındaRapor Tarihi28.12.2022Açıklamalarİzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 3324 Ada, 106 No'lu Parsel'de yer alan bağımsız bölümlere ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090797BIST