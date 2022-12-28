***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.12.2022 17:29
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir Ege Perla Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
28.12.2022
Açıklamalar
İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 3324 Ada, 106 No'lu Parsel'de yer alan bağımsız bölümlere ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090797
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0588
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,8820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0047
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.086,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,90
|Açılış
|: 1.086,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.081,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7094
|18,7305
|% 0,32
|
|Euro
|19,8661
|19,8844
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,4496
|22,5622
|% 0,28
|
|Frank
|20,0835
|20,2045
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9624
|4,9873
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-7,32
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.332
|7.395
|-4,00
|
|Yarım
|3.550
|3.621
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.810
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,24
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|-0,74
|
Seans Raporu
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