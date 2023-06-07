***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.06.2023 17:18
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Litus İstanbul Projesi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.06.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 725 Ada 212 ve 213 Parsellerde yer alan Litus İstanbul Projesi için ekspertiz raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156791
BIST
18:055.561
En Düşük
|Değişim
|: 3,20%
|| 172,38
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
18:0523,2015
En Yüksek
|Değişim
|: 7,57%
|| 1,6329
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2881
En Düşük
21,5447
18:0525,0095
En Yüksek
|Değişim
|: 8,04%
|| 1,8614
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
25,1367
En Düşük
23,1104
18:051.447,97
En Yüksek
|Değişim
|: 6,37%
|| 86,71
|Açılış
|: 1.447,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.469,92
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOCO
|2.990,50
|37.655.603
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,84
|1.649.199
|% 10,00
|
|SNPAM
|13,09
|1.251.775
|% 10,00
|
|HURGZ
|4,40
|57.742.395
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|128.757.704
|% 9,99
|
|IMASM
|19,62
|888.487.841
|% -10,00
|
|DOGUB
|16,79
|57.547.066
|% -9,97
|
|OYLUM
|4,36
|198.469.183
|% -9,17
|
|KLRHO
|14,65
|791.125.617
|% -8,04
|
|ATSYH
|61,00
|4.155.890
|% -7,51
|
|THYAO
|172,50
|10.138.671.707
|% 4,29
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
|
|SISE
|45,74
|5.324.971.831
|% 6,67
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|ISCTR
|13,28
|4.474.897.886
|% 4,16
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|SKBNK
|2,51
|663.674.931
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,1968
|23,2015
|% 7,57
|
|Euro
|24,9501
|25,0095
|% 8,04
|
|Sterlin
|28,7931
|28,9375
|% 7,81
|
|Frank
|25,4227
|25,5758
|% 7,43
|
|Riyal
|6,1665
|6,1975
|% 7,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-22,25
|
|Altın Gr.
|1.449
|1.449
|87,85
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.753
|4.878
|251,00
|
|Çeyrek
|2.369
|2.439
|126,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|17,49
|17,50
|1,14
|
|B. Petrol
|77,25
|77,25
|0,96
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