***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşREEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiLitus İstanbul Projesi Değerleme RaporuRapor Tarihi06.06.2023Açıklamalarİstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 725 Ada 212 ve 213 Parsellerde yer alan Litus İstanbul Projesi için ekspertiz raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156791BIST