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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

26.06.2023 11:22
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kanyon AVM Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
26.06.2023
Açıklamalar

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 1946 Ada, 136 Parsel'de yer alan taşınmazlara ait ekspertiz raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162133


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 40,92 17.391.817 % 10,00  
OTTO 173,90 5.530.020 % 9,99  
DOGUB 13,67 46.947.206 % 9,98  
LUKSK 35,94 15.514.327 % 9,98  
DERIM 11,37 27.317.434 % 9,96  
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11:55 Alış Satış %  
Dolar 25,9555 26,0080 % 3,08  
Euro 28,2540 28,3500 % 3,34  
Sterlin 33,0213 33,1869 % 3,25  
Frank 28,9304 29,1047 % 3,20  
Riyal 6,9114 6,9461 % 3,03  
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11:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.933 11,40  
Altın Gr. 1.601 1.602 42,24  
Cumhuriyet 10.355 10.512 -12,00  
Tam 10.304 10.567 409,89  
Yarım 5.093 5.257 230,00  
Çeyrek 2.554 2.629 115,00  
Gümüş.Ons 22,80 22,84 0,39  
Gümüş Gr. 18,94 18,97 0,75  
B. Petrol 73,96 73,96 -0,05  
Seans Raporu 11:55
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