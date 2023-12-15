***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.12.2023 17:52
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
VERA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İş Kule Kira Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
15.12.2023
Açıklamalar
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 5708 Ada, 63 Parsel'de yer alan taşınmaza ait kira ekspertiz raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226193
BIST
'
18:057.994
En Düşük
|Değişim
|: 2,31%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.998
18:0529,0072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0455
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,8705
18:0531,6771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,2440
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,5333
18:051.896,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.896,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.889,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,66
|48.697.655
|% 10,00
|
|QNBFB
|213,40
|5.276.153
|% 10,00
|
|AYES
|35,20
|1.608.382
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|55.706.208
|% 9,99
|
|KLMSN
|24,44
|48.021.097
|% 9,99
|
|EYGYO
|25,74
|65.054.826
|% -10,00
|
|SEGYO
|6,04
|237.787.807
|% -9,99
|
|GRTRK
|42,54
|442.883.039
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|23.695.210
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|26.520.277
|% -9,87
|
|THYAO
|253,25
|8.641.175.718
|% 0,40
|
|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|AKBNK
|39,10
|4.389.610.559
|% 1,98
|
|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|MOBTL
|5,14
|972.742.827
|% -4,10
|
|EKGYO
|7,41
|1.250.655.763
|% 2,07
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9975
|29,0072
|% 0,16
|
|Euro
|31,6602
|31,6771
|% -0,76
|
|Sterlin
|36,6855
|36,8695
|% -0,49
|
|Frank
|33,2892
|33,4897
|% 0,04
|
|Riyal
|7,7069
|7,7456
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,03
|24,05
|% 0,66
|
|Platin
|948,82
|950,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.179,04
|1.183,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,28
|76,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,20
|2.035,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58METUR
Yüzde 8.70 oranında artışla 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 657 adet işlem
-
17:57ENSRI
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 676, 762 adet işlem
-
17:56MEKAG
Yüzde 5.80 oranında artışla 73.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 052, 590 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 79, 249.00 milyon TL de
-
17:55ASELS
Yüzde 5.28 oranında artışla 49.06 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 416, 840 adet işlem