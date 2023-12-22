***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
22.12.2023 17:23
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kartal 400 No'lu Parsel Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
22.12.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 10047 Ada, 400 Parsel'de yer alan taşınmaza ait ekspertiz raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228127
BIST
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18:057.558
En Düşük
|Değişim
|: -2,67%
|| -207,39
|Açılış
|: 7.770
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|Önceki Kapanış
|: 7.765
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7.554
En Yüksek
7.795
18:0529,2259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0723
|Açılış
|: 29,2200
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|Önceki Kapanış
|: 29,1450
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29,4350
En Düşük
29,0765
18:0532,2478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0723
|Açılış
|: 32,1500
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|Önceki Kapanış
|: 31,9500
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32,3811
En Düşük
32,0346
18:051.937,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 21,34
|Açılış
|: 1.937,10
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|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
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1.945,28
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|554.400,00
|4.989.113
|% 10,00
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|KBORU
|47,18
|828.474.515
|% 9,98
|
|MARBL
|14,13
|45.115.582
|% 9,96
|
|EMNIS
|104,90
|3.586.449
|% 9,96
|
|MSGYO
|15,12
|29.324.647
|% 9,96
|
|ALFAS
|86,95
|1.025.230.977
|% -9,99
|
|GUBRF
|212,90
|564.135.737
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|170.795.252
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|44.767.022
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|7.292.873
|% -9,97
|
|THYAO
|233,00
|7.610.296.924
|% -4,90
|
|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
|
|AKBNK
|39,16
|3.622.728.951
|% 0,15
|
|TUPRS
|144,80
|3.398.407.514
|% -5,05
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|BEGYO
|2,79
|655.307.173
|% 1,09
|
|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
|
|EKGYO
|7,08
|1.128.518.972
|% -1,67
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|CEMAS
|4,08
|485.648.033
|% -8,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2123
|29,2372
|% 0,29
|
|Euro
|32,2063
|32,2548
|% 0,25
|
|Sterlin
|37,0779
|37,2638
|% 0,56
|
|Frank
|34,0179
|34,2229
|% 0,35
|
|Riyal
|7,7676
|7,8066
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,45
|24,48
|% 0,66
|
|Platin
|973,27
|976,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.212,23
|1.219,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,90
|79,90
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.062,70
|2.063,08
|% 0,66
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