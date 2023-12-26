***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşHARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiÇekmeköy/ Ömerli Arsaları Değerleme RaporuRapor Tarihi26.12.2023Açıklamalarİstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 1 Ada 65, 75, 78, 79, 80, 81, 82 Parseller ile 110 Ada 7, 12, 13, 14 Parsellerde yer alan Çekmeköy/Ömerli Arsaları için ekspertiz raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229371BIST