***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
26.12.2023 17:30
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Çekmeköy/ Ömerli Arsaları Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
26.12.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 1 Ada 65, 75, 78, 79, 80, 81, 82 Parseller ile 110 Ada 7, 12, 13, 14 Parsellerde yer alan Çekmeköy/Ömerli Arsaları için ekspertiz raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229371
BIST