***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşREEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiÇekmeköy 1 Ada, 71 Parsel'de Bulunan Taşınmaza Ait Değerleme RaporuRapor Tarihi26.12.2023Açıklamalarİstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 1 Ada, 71 Parselde yer alan taşınmaz için ekspertiz raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229373BIST