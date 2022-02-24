***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
24.02.2022 18:16
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/02/2022
Karar Sayısı
2022/33
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ilişikte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004151
BIST
17:591.848
En Yüksek
|Değişim
|: -8,34%
|| -168,19
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
17:5914,1196
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,3025
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,6535
En Düşük
13,7709
17:5916,1900
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 0,5322
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,6042
En Düşük
15,4856
17:59883,59
En Yüksek
|Değişim
|: 4,15%
|| 35,18
|Açılış
|: 883,59
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
922,12
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ALKA
|17,82
|51.103.872
|% 10,00
|
|HUNER
|2,66
|881.964.221
|% 9,92
|
|ULUUN
|6,52
|209.433.582
|% 4,82
|
|DAGHL
|13,88
|7.119.559
|% 2,81
|
|VANGD
|4,37
|35.272.501
|% 2,34
|
|ASELS
|18,90
|727.859.293
|% -10,00
|
|GSRAY
|2,61
|20.609.913
|% -10,00
|
|TOASO
|73,80
|389.977.925
|% -10,00
|
|ELITE
|15,66
|19.760.299
|% -10,00
|
|EGSER
|14,40
|33.746.747
|% -10,00
|
|EREGL
|28,98
|4.216.034.050
|% -4,73
|
|GARAN
|11,02
|2.069.475.298
|% -5,25
|
|THYAO
|25,28
|1.491.062.499
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,55
|1.369.698.714
|% -9,98
|
|YKBNK
|3,53
|986.292.964
|% -9,95
|
|HUNER
|2,66
|881.964.221
|% 9,92
|
|YKBNK
|3,53
|986.292.964
|% -9,95
|
|GARAN
|11,02
|2.069.475.298
|% -5,25
|
|EREGL
|28,98
|4.216.034.050
|% -4,73
|
|ODAS
|1,26
|178.677.785
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0823
|14,1431
|% 2,36
|
|Euro
|15,7823
|15,9196
|% 1,67
|
|Sterlin
|18,8921
|18,9869
|% 1,27
|
|Frank
|15,3080
|15,4002
|% 2,14
|
|Riyal
|3,7754
|3,7944
|% 2,83
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|29,60
|
|Altın Gr.
|884
|884
|35,86
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,34
|0,42
|
|B. Petrol
|99
|99
|4,99
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 848 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 31 altında . İşlem hacmi 24, 624.00 milyon TL de
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KRDMD
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -150, 49 kaybederek (% -8.28 ) 1, 666
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, ALKA
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, KERVN, RYSAS, SOKM, ARDYZ, HATEK, BEYAZ, GRNYO, KORDS, BERA