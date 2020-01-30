***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
30.01.2020 18:17
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
913.750.000 240.146.090 423.981 27.610.009 -223.542 46.188.875 1.872.724.737 179.956.837 3.280.576.987 3.280.576.987
Transferler
13.372.809 166.584.028 -179.956.837 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.443.040 -160.295 341.610.873 344.893.618 344.893.618
Dönem Karı (Zararı)
341.610.873 341.610.873 341.610.873
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.443.040 -160.295 3.282.745 3.282.745
Sermaye Arttırımı
45.000.000 -45.000.000 0 0
Kar Payları
-68.531.250 -68.531.250 -68.531.250
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 59.561.684 1.925.777.515 341.610.873 3.556.939.355 3.556.939.355
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 59.561.684 1.925.777.515 341.610.873 3.556.939.355 3.556.939.355
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.388.108 335.222.765 -341.610.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.898.907 -963 297.389.779 303.287.723 303.287.723
Dönem Karı (Zararı)
297.389.779 297.389.779 297.389.779
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.898.907 -963 5.897.944 5.897.944
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 65.949.792 2.261.000.280 297.389.779 3.860.227.078 3.860.227.078
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.869.306 176.127.127
Dönem Karı (Zararı)
297.389.779 341.610.873
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-111.986.451 -117.711.286
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 2.011.049 1.754.156
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.114.831 44.551.397
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.597.600 1.246.896
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 517.231 43.304.501
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.777.795 471.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 569.798 471.074
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.207.997 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
191.374.845 100.808.351
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -11.253.551 -8.976.171
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 202.628.396 109.784.522
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29.770.606 87.522.118
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-319.510.314 -355.782.765
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -326.897.431 -295.387.274
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 7.387.117 -60.395.491
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.653.123 -1.311.025
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -1.653.123 -1.311.025
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.872.140 4.275.408
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.383 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12.853 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -17.886.376 4.275.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.990.025 -55.967.759
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.043.085 -89.409.840
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.616.263 -3.080.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-573.178 -86.329.839
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.966.943 1.109.898
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.035.610 714.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.002.553 395.508
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.438.816 -119.447
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.706.304 411.687.392
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.273.394 59.203.880
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.570.046 -54.626.146
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.819.167 -28.995.484
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.249.121 -25.630.662
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-130.400.136 -447.805.216
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-130.400.136 -447.805.216
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.564.622 11.844.192
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.564.622 11.844.192
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.393.543 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15.548.108 -3.656.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.846.012 55.803.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
40.441.479 56.830.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.595.467 -1.026.504
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
134.413.303 167.931.828
Alınan Faiz
5,19 10.576.209 8.898.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -120.206 -703.641
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
297.085.024 -5.640.120
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-42.500.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -688.432 -1.287.425
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.764 -582.426
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-592.668 -704.999
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
352.572.964 64.836.843
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -12.299.508 -69.189.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.031.203 -199.916.752
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.667.066.244 363.254.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.569.220.442 -324.935.297
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
15.221.016 4.844.126
Ödenen Temettüler
18 0 -68.531.250
Ödenen Faiz
7 -222.098.021 -174.548.331
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
332.923.127 -29.429.745
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
578.169 471.671
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
333.501.296 -28.958.074
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 53.467.044 82.425.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 386.968.340 53.467.044
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 388.415.387 54.236.749
Finansal Yatırımlar
6 173.465.888 0
Ticari Alacaklar
8 116.530.503 107.442.054
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 3.064.499 4.680.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
113.466.004 102.761.292
Diğer Alacaklar
9 5.685.288 718.345
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 0 35.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.685.288 682.735
Türev Araçlar
6 42.367.396 59.536.713
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
42.367.396 59.536.713
Stoklar
11 381.840.456 307.030.105
Proje Halindeki Stoklar
11 121.124.555 209.357.229
Peşin Ödenmiş Giderler
16 7.497.215 14.386.026
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25 2.286.461 2.788.312
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.210.754 11.597.714
Diğer Dönen Varlıklar
16 12.856.791 37.258
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.856.791 37.258
ARA TOPLAM
1.249.783.479 752.744.479
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.249.783.479 752.744.479
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 221.249.112 0
Ticari Alacaklar
8 32.659.874 44.389.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
32.659.874 44.389.008
Stoklar
11 175.000.000 174.550.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 3.741.256 3.088.133
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.724.396.501 3.679.192.500
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 261.537.000 474.295.599
Maddi Duran Varlıklar
12 38.460.738 33.814.159
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 931.084 1.015.609
Peşin Ödenmiş Giderler
16 8.597.842 5.982.425
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.597.842 5.982.425
Diğer Duran Varlıklar
16 0 53.261.012
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 53.261.012
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.466.573.407 4.469.588.445
TOPLAM VARLIKLAR
5.716.356.886 5.222.332.924
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 464.336.466 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 288.256.265 0
Banka Kredileri
288.256.265 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
176.080.201 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
176.080.201 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 352.420.787 742.664.172
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 205.710.355 235.002.422
Banka Kredileri
200.750.897 195.688.190
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4.959.458 39.314.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
146.710.432 507.661.750
Banka Kredileri
45.684.489 38.404.750
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
101.025.943 469.257.000
Ticari Borçlar
8 216.937.006 34.901.072
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 209.645.274 16.360.219
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 7.291.732 18.540.853
Diğer Borçlar
9 12.269.184 20.833.806
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.269.184 20.833.806
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
149.036.245 279.436.381
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17 149.036.245 279.436.381
Türev Araçlar
6 8.393.543 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
8.393.543 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 22.831.188 7.283.080
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 52.091 257.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.779.097 7.025.210
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.435.702 5.205.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 455.484 390.946
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.980.218 4.814.210
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 704.787 1.258.265
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
704.787 1.258.265
ARA TOPLAM
1.232.364.908 1.091.581.932
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.232.364.908 1.091.581.932
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 621.751.194 572.183.948
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 368.157.840 381.929.982
Banka Kredileri
366.578.249 378.309.711
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
1.579.591 3.620.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
253.593.354 190.253.966
Banka Kredileri
51.709.402 93.589.745
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
201.883.952 96.664.221
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.013.706 1.627.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.013.706 1.627.689
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
623.764.900 573.811.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.856.129.808 1.665.393.569
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.860.227.078 3.556.939.355
Ödenmiş Sermaye
18 958.750.000 958.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 240.146.090 240.146.090
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
18 423.981 423.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
36.567.156 30.669.212
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.951.956 31.053.049
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
36.951.956 31.053.049
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-384.800 -383.837
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 65.949.792 59.561.684
Yasal Yedekler
65.949.792 59.561.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 2.261.000.280 1.925.777.515
Net Dönem Karı veya Zararı
297.389.779 341.610.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.860.227.078 3.556.939.355
TOPLAM KAYNAKLAR
5.716.356.886 5.222.332.924
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 1.206.509.521 1.098.332.491
Satışların Maliyeti
19 -955.966.119 -837.501.802
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
250.543.402 260.830.689
BRÜT KAR (ZARAR)
250.543.402 260.830.689
Genel Yönetim Giderleri
20 -26.958.460 -24.458.694
Pazarlama Giderleri
20 -14.811.380 -22.287.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 342.541.290 341.170.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -12.172.591 -75.436.309
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
539.142.261 479.818.055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.653.123 1.311.025
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
540.795.384 481.129.080
Finansman Gelirleri
23 0 60.395.502
Finansman Giderleri
23 -243.405.605 -199.913.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
297.389.779 341.610.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
297.389.779 341.610.873
DÖNEM KARI (ZARARI)
297.389.779 341.610.873
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
297.389.779 341.610.873
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,00310000 0,00360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 24 0,00310000 0,00360000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.897.944 3.282.745
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 5.898.907 3.443.040
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -963 -160.295
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.897.944 3.282.745
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
303.287.723 344.893.618
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
303.287.723 344.893.618
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815620
BIST