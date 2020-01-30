***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler913.750.000 240.146.090 423.981 27.610.009 -223.542 46.188.875 1.872.724.737 179.956.837 3.280.576.987 3.280.576.987Transferler13.372.809 166.584.028 -179.956.837 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.443.040 -160.295 341.610.873 344.893.618 344.893.618Dönem Karı (Zararı)341.610.873 341.610.873 341.610.873Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.443.040 -160.295 3.282.745 3.282.745Sermaye Arttırımı45.000.000 -45.000.000 0 0Kar Payları-68.531.250 -68.531.250 -68.531.250Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 59.561.684 1.925.777.515 341.610.873 3.556.939.355 3.556.939.355Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 59.561.684 1.925.777.515 341.610.873 3.556.939.355 3.556.939.355Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler6.388.108 335.222.765 -341.610.873 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.898.907 -963 297.389.779 303.287.723 303.287.723Dönem Karı (Zararı)297.389.779 297.389.779 297.389.779Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.898.907 -963 5.897.944 5.897.944Sermaye Arttırımı0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 65.949.792 2.261.000.280 297.389.779 3.860.227.078 3.860.227.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI144.869.306 176.127.127Dönem Karı (Zararı)297.389.779 341.610.873Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-111.986.451 -117.711.286Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 2.011.049 1.754.156Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.114.831 44.551.397Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.597.600 1.246.896Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 517.231 43.304.501Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.777.795 471.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 569.798 471.074Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.207.997 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler191.374.845 100.808.351Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -11.253.551 -8.976.171Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 202.628.396 109.784.522Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler29.770.606 87.522.118Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-319.510.314 -355.782.765Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10 -326.897.431 -295.387.274Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 7.387.117 -60.395.491Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.653.123 -1.311.025İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -1.653.123 -1.311.025Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.872.140 4.275.408Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.383 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12.853 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -17.886.376 4.275.408İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-50.990.025 -55.967.759Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.043.085 -89.409.840İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.616.263 -3.080.001İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-573.178 -86.329.839Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.966.943 1.109.898İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.035.610 714.390İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.002.553 395.508Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.438.816 -119.447Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler20.706.304 411.687.392Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.273.394 59.203.880Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.570.046 -54.626.146İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.819.167 -28.995.484İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11.249.121 -25.630.662Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-130.400.136 -447.805.216Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-130.400.136 -447.805.216Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.564.622 11.844.192İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.564.622 11.844.192Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)8.393.543 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15.548.108 -3.656.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.846.012 55.803.853Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)40.441.479 56.830.357Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.595.467 -1.026.504Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları134.413.303 167.931.828Alınan Faiz5,19 10.576.209 8.898.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -120.206 -703.641YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI297.085.024 -5.640.120Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-42.500.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -688.432 -1.287.425Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-95.764 -582.426Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-592.668 -704.999Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri352.572.964 64.836.843Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -12.299.508 -69.189.538FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-109.031.203 -199.916.752Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.667.066.244 363.254.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -1.569.220.442 -324.935.297Türev Araçlardan Nakit Girişleri15.221.016 4.844.126Ödenen Temettüler18 0 -68.531.250Ödenen Faiz7 -222.098.021 -174.548.331YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)332.923.127 -29.429.745Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi578.169 471.671NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)333.501.296 -28.958.074DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 53.467.044 82.425.118DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 386.968.340 53.467.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 388.415.387 54.236.749Finansal Yatırımlar6 173.465.888 0Ticari Alacaklar8 116.530.503 107.442.054İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 3.064.499 4.680.762İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar113.466.004 102.761.292Diğer Alacaklar9 5.685.288 718.345İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 0 35.610İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.685.288 682.735Türev Araçlar6 42.367.396 59.536.713Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar42.367.396 59.536.713Stoklar11 381.840.456 307.030.105Proje Halindeki Stoklar11 121.124.555 209.357.229Peşin Ödenmiş Giderler16 7.497.215 14.386.026İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25 2.286.461 2.788.312İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.210.754 11.597.714Diğer Dönen Varlıklar16 12.856.791 37.258İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12.856.791 37.258ARA TOPLAM1.249.783.479 752.744.479TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.249.783.479 752.744.479DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 221.249.112 0Ticari Alacaklar8 32.659.874 44.389.008İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar32.659.874 44.389.008Stoklar11 175.000.000 174.550.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 3.741.256 3.088.133Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 3.724.396.501 3.679.192.500Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 261.537.000 474.295.599Maddi Duran Varlıklar12 38.460.738 33.814.159Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 931.084 1.015.609Peşin Ödenmiş Giderler16 8.597.842 5.982.425İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.597.842 5.982.425Diğer Duran Varlıklar16 0 53.261.012İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 53.261.012TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.466.573.407 4.469.588.445TOPLAM VARLIKLAR5.716.356.886 5.222.332.924KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 464.336.466 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25 288.256.265 0Banka Kredileri288.256.265 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar176.080.201 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları176.080.201 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 352.420.787 742.664.172İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları25 205.710.355 235.002.422Banka Kredileri200.750.897 195.688.190İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4.959.458 39.314.232İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları146.710.432 507.661.750Banka Kredileri45.684.489 38.404.750İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları101.025.943 469.257.000Ticari Borçlar8 216.937.006 34.901.072İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 209.645.274 16.360.219İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 7.291.732 18.540.853Diğer Borçlar9 12.269.184 20.833.806İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 12.269.184 20.833.806Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler149.036.245 279.436.381Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri17 149.036.245 279.436.381Türev Araçlar6 8.393.543 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar8.393.543 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 22.831.188 7.283.080İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 52.091 257.870İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.779.097 7.025.210Kısa Vadeli Karşılıklar5.435.702 5.205.156Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 455.484 390.946Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.980.218 4.814.210Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 704.787 1.258.265İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler704.787 1.258.265ARA TOPLAM1.232.364.908 1.091.581.932TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.232.364.908 1.091.581.932UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 621.751.194 572.183.948İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar25 368.157.840 381.929.982Banka Kredileri366.578.249 378.309.711İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları1.579.591 3.620.271İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar253.593.354 190.253.966Banka Kredileri51.709.402 93.589.745İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları201.883.952 96.664.221Uzun Vadeli Karşılıklar2.013.706 1.627.689Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.013.706 1.627.689TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER623.764.900 573.811.637TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.856.129.808 1.665.393.569ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.860.227.078 3.556.939.355Ödenmiş Sermaye18 958.750.000 958.750.000Sermaye Düzeltme Farkları18 240.146.090 240.146.090Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları18 423.981 423.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)36.567.156 30.669.212Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36.951.956 31.053.049Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)36.951.956 31.053.049Diğer Kazançlar (Kayıplar)-384.800 -383.837Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 65.949.792 59.561.684Yasal Yedekler65.949.792 59.561.684Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 2.261.000.280 1.925.777.515Net Dönem Karı veya Zararı297.389.779 341.610.873TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.860.227.078 3.556.939.355TOPLAM KAYNAKLAR5.716.356.886 5.222.332.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.206.509.521 1.098.332.491Satışların Maliyeti19 -955.966.119 -837.501.802TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)250.543.402 260.830.689BRÜT KAR (ZARAR)250.543.402 260.830.689Genel Yönetim Giderleri20 -26.958.460 -24.458.694Pazarlama Giderleri20 -14.811.380 -22.287.736Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 342.541.290 341.170.105Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -12.172.591 -75.436.309ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)539.142.261 479.818.055Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 1.653.123 1.311.025FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)540.795.384 481.129.080Finansman Gelirleri23 0 60.395.502Finansman Giderleri23 -243.405.605 -199.913.709SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)297.389.779 341.610.873SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)297.389.779 341.610.873DÖNEM KARI (ZARARI)297.389.779 341.610.873Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları297.389.779 341.610.873Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,00310000 0,00360000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 24 0,00310000 0,00360000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.897.944 3.282.745Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 5.898.907 3.443.040Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -963 -160.295Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.897.944 3.282.745TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)303.287.723 344.893.618Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları303.287.723 344.893.618http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815620BIST